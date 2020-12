Na sessão ordinária da última terça-feira, 22, a Câmara de Vereadores de Lagarto aprovou, por unanimidade, o Projeto de Lei 032/2020, que fixa o subsídio do prefeita, do vice-prefeito, dos secretários e dos vereadores do Município para o exercício 2021-2024.

Segundo o aprovado, os subsídios não sofreram qualquer reajuste em relação ao valor que foi pago as autoridades municipais entre os anos de 2017-2020. Sendo assim, na próxima gestão, a prefeita de Lagarto continuará recebendo R$ 27.067,00; o vice-prefeito R$ 18.044,00; os secretários R$ 10.122,00 e os vereadores R$ 10.122,15.

Os valores listados tratam-se do subsídio bruto, ou seja, sem contabilizar os descontos previdenciários. No entanto, a proposta aprovada destaca que tais valorem podem ser revistos e reajustados no decorrer do mandato, desde que obedeçam os mesmos índices utilizados para reajustar os salários do funcionalismo público municipal.

Vale lembrar que o último reajuste no subsídio pago as autoridades locais ocorreu em 2016. Na época, o subsídio do pago ao prefeito de Lagarto, ao vice-prefeito e aos secretários municipais e vereadores sofreram um acréscimo de R$ 7.147,00, R$ 4.764,00 e R$ 2,2 mil, respectivamente.