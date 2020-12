Durante a última sessão plenária do ano, o presidente da Câmara de Vereadores de Lagarto, vereador Eduardo de João Maratá, lamentou o fato do parlamento lagartense não ter recebido um convite sequer para o lançamento da Pedra Fundamental do Hospital de Amor, que acontecerá nesta quinta-feira, 24, e disse que a Casa de Leis do Município tende a continuar sendo desrespeitada nos próximos anos.

“Quero deixar para os vereadores que vão chegar a questão de como esta casa é desvalorizada. Quando se tem um projeto que chega nas carreiras, como o do Hospital do Amor, tudo é pra acontecer. A gente passa por cima de tudo e agiliza, porque realmente tem que agilizar. Agora não chegou nenhum convite para os vereadores desta casa. A gente vê deputado, vê prefeito, vê todo mundo sendo convidado e essa casa foi desrespeitada, porque a doação do terreno só foi aprovada por esta casa” disse.

Para o vereador-presidente, a ausência do convite dirigido ao parlamento lagartense foi desrespeitoso, porque – segundo ele – representantes do Hospital de Amor procuraram a Câmara Municipal por diversas vezes para pedir celeridade na aprovação da compra e doação do terreno situado no povoado Urubutinga. “Sempre a força maior, que é quem aprova, é aqui e sempre é passada para trás”, lamentou.

E completou: “Eu fiquei muito decepcionado com a atitude que fizeram e eu tenho certeza que vai acontecer alguns casos como esse. E estou dando esse caso como um exemplo de que não adianta a gente correr atrás, deixar de aprovar vários projetos para aprovar aquele, sendo que quando a gente é pra ser reconhecido, a gente é de certa forma jogado fora”.

Rolete de cana chupado

Durante a fala de Eduardo Maratá, o vereador JC disse concordar com as palavras do mesmo, mas asseverou que o discurso não resolveria nada. “Já dizia o político José Raymundo Ribeiro: ‘Político sem mandato é rolete de cana chupado’. Então vamos esperar né, meu filho?”, argumentou e, como ambos não foram reeleitos, ele falou: “Presidente, passei quatro anos nessa mesma ladainha e deu em quê? Vamos simbora!”.

Juquinha: Todos estão convidados

Diante do desabafo do vereador-presidente, José Carvalho de Menezes, o popular Juquinha do PT, representante do Hospital de Amor em Lagarto, disse ao Portal Lagartense que todos os vereadores estão convidados e que o cerimonial havia acabado de incluir o nome de Eduardo Maratá para fazer parte do dispositivo.