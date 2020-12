No começo da semana, o Lagarto Futebol Clube anunciou a mais uma contratação para a temporada 2021: trata-se do lateral direito Guilherme Lucena. Com 26 anos, ele é o segundo atleta a fechar com o Verdão.

Em 2020, Guilherme vestiu a camisa do Afogados da Ingazeira, onde fez 17 jogos e margou 1 gol. Ele também tem passagens de destaque pelo Salgueiro, Sampaio Corrêa, Náutico, Rio Claro e Cianorte.

Vale lembrar que a Diretoria do Lagarto FC já confirmou a contratação do técnico Betinho e do atacante Muller Fernandes. O clube estreará em fevereiro de 2021 contra o América de Pedrinhas e a expectativa é que a partida ocorra no Estádio Paulo Barreto de Menezes, em Lagarto.