Na manhã da última terça-feira, 22, um homem foi flagrado tentando tirar fotos íntimas de uma jovem em uma casa lotérica situada no bairro Salgado Filho, em Aracaju. A vítima tem 19 anos e utilizou suas redes sociais para pedir a ajuda da população para localizar o indivíduo, que fugiu do local do crime.

Além disso, ela prestou um Boletim de Ocorrência no Departamento de Atendimento a Grupos Vulneráveis (DAGV). Lá, ela relatou que percebeu alguém tocando suas pernas e ao olhar para trás, foi surpreendida por um indivíduo aparentemente idoso, tentando registrar suas partes íntimas com a câmera do celular.

Diante disso, a Polícia Civil informou que foi aberto um inquérito e que informações sobre o paradeiro do criminoso pode ser passado sigilosamente através do Disque Denúncia 181. O autor tem cerca de 65 anos. Veja o que diz a delegada Mariana Diniz, do DAGV.

Após ser capturado pelas autoridades, o homem flagrado na casa lotérica responderá pelo crime de importunação sexual, o qual tem pena prevista de 1 a 5 anos de reclusão, isso se o ato não constituir crime mais grave.