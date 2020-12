Por serem multiplicadores da informação e terem um papel fundamental na prevenção a doenças, a equipe do Programa IST/Aids, da Secretaria de Estado da Saúde (SES), realizou neste domingo, 20, uma ação em parceria com a Associação do Pessoal da Caixa Econômica Federal de Sergipe (Apcef-Se), para falar sobre as Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs), especialmente o HIV, as sífilis adquirida e congênita. Durante o evento foram disponibilizados preservativos e folhetos informativos.

De acordo com o coordenador do Programa IST/AIDS, Almir Santana, este tipo de ação ajuda a conscientizar a população sobre os riscos de infecção ao não se prevenir. “Sempre que fazemos estas ações educativas, temos a esperança que a população vai ficar mais consciente, esperamos reduzir ainda mais o número de pessoas infectadas por essas doenças”, explicou o coordenador.

A enfermeira Damares Souza, que também faz parte do APCEF + SAÚDE, explica o que é a doença e fala sobre a importância do diagnóstico precoce. “O HIV é uma infecção transmitida pelas relações sexuais desprotegidas, compartilhamento de seringas, agulhas e objetos cortantes, transmissão vertical de mãe infectada para bebê durante a gestação ou trabalho de parto e durante a amamentação. O diagnóstico precoce, o tratamento e ações de incentivo à testagem são de suma importância para ajudar a população a viver com mais qualidade de vida e longevidade”, afirmou.

“Movimentos como esse é relevante no Dezembro Vermelho, pois é um mês de alerta, a adesão à campanha pelo Clube da Caixa, só reforça os cuidados. Além do preservativo, outros métodos de prevenção serão difundidos durante a campanha, como a Profilaxia Pós-Exposição ao HIV (PEP) – medicação que pode ser tomada até 72h depois da exposição a uma situação de risco -, e a Prevenção Combinada, que é o uso de medicamentos que diminuem a carga viral, reduzindo as chances de um portador de HIV transmitir o vírus para outra pessoa durante a relação sexual”, esclarece Almir Santana.

As ações para prevenir as ISTs são realizadas continuamente pela Secretaria de Estado da Saúde (SES), em vários locais e com o intuito de alertar a população. A enfermeira enfatiza que o evento aconteceu de forma restrita, obedecendo às normas de segurança e seguindo os protocolos sanitários. O Apcef-se é o 1° clube a aderir à Campanha Dezembro Vermelho em Aracaju.