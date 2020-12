Após, a final do Campeonato Sergipano da Série A2, que aconteceu na tarde desta terça-feira (22/12), na arena Batistão entre as equipes do Atlético Gloriense x Maruinense, os dois grupos do Sergipão de 2021, estão completos. A equipe do Maruinense venceu por 2×1, com gols de Matheus e Reinaldo. O atacante Muribeca diminuiu para o Gloriense. Os gols saíram no segundo tempo. Com vitória, a equipe de Maruim conquistou o título da Série A2.

O Campeonato Sergipano da Série A1, terá início entre os dias 20 e 21 de fevereiro. Ao todo, 10 equipes estarão participando do estadual. Confira os grupos e a 1ª rodada do Sergipão:

Grupo A

Sergipe

Itabaiana

América de Pedrinhas

FreiPaulistano

Atlético Gloriense

Grupo B

Confiança

Lagarto

Boca Júnior

Dorense

Maruinense

1ª rodada:

20 ou 21 de fevereiro

(a definir: data, horário e local)

Confiança x Atlético Gloriense

Maruinense x Sergipe

Dorense x Itabaiana

Boca Júnior x FreiPaulistano

Lagarto x América de Pedrinhas