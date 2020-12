Sob o comando do subtenente Pimentel, equipes do Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual (BPRV) realizaram, nessa terça-feira, 22, diversas abordagens a transportes de passageiros nos municípios de Salgado, Lagarto, São Domingos e Campo do Brito.

De acordo com o BPRV, por conta do aumento das vendas de fim de ano, bem como dos saques provenientes do 13° salário, existe também um crescimento nos índices de criminalidade, como assaltos e estelionatos.

Por isso, o tenente-coronel Denner desenvolveu ações no policiamento ostensivo do batalhão dando ainda mais atenção para as abordagens aos transportes de cooperativas, táxis e Uber, com o objetivo de evitar roubos em geral. Segundo o comandante da BPRV, essas ações serão estendidas até janeiro de 2021.