Aconteceu na manhã desta quarta-feira, 23, a cerimônia de colocação da pedra fundamental do Hospital de Amor de Lagarto, no povoado Urubutinga, onde está localizado o terreno em que a unidade será construída.

Estiveram presentes no evento, diversas autoridades, como a prefeita de Lagarto, Hilda Ribeiro (Solidariedade); o presidente do Hospital de Amor de Barretos, Dr. Henrique Prata; os deputados federais Fábio Reis (MDB), Gustinho Ribeiro (Solidariedade) e Fábio Mitidieri (PSD); os senadores Rogério Carvalho (PT), Alessandro Vieira (Cidadania), além do ex-senador Valadres; entre outras personalidades do município e do estado.

Em seu pronunciamento, a prefeita Hilda Ribeiro afirmou que em nenhum momento teve dúvida de que a Prefeitura conseguiria realizar a doação do terreno. “Eu chamo essa construção de ‘a obra do século’ porque, além de salvar milhares de vidas, tem a importância de transformar o município e a vida dos lagartenses. A cidade vai mudar a partir dessa inauguração, que não vai beneficiar apenas os lagartense e sergipanos, como o Nordeste todo. Com certeza vamos ver lagarto muito mais desenvolvida e oferecendo uma maior qualidade de vida para todos”, disse.

O deputado federal e vice-líder do Governo na Câmara, Gustinho Ribeiro, destacou que a obra vai gerar gerar empregos, renda e um impacto social incalculável. “Esse hospital vai diminuir a dor de famílias que buscam por um tratamento de qualidade, mas não têm condições. Aqui, essas pessoas serão tratadas gratuitamente, com serviço de alta qualidade. E estarei ajudando, juntamente com a bancada sergipana, na construção e manutenção do Hospital de Amor, que é a obra mais importante das próximas décadas”.

O deputado federal e coordenador da bancada sergipana na Câmara dos Deputados, Fábio Reis, agradeceu a todos os parlamentares que abraçaram o projeto de construção do hospital, ressaltou seu amor pelo município e o entusiasmo extra que sentiu durante a articulação para a concretização da obra, quando soube que a construção seria em Lagarto.

Outro parlamentar que também usou a palavra, foi o senador lagartense Rogério Carvalho, lembrando que esse é o terceiro grande investimento que acontece na cidade nos últimos tempos, sendo o primeiro deles o Hospital Universitário de Lagarto (HUL), juntamente com a chegada do campus da UFS de Lagarto e agora do Hospital de Amor.

“Isso vai mudar a face da nossa cidade, a economia, o mercado imobiliário, o mercado de serviços. Quando abre um serviço como esse, outros encostam e chegam junto. Lagarto vai viver o mesmo processo que viveu Campinas, com chegada da faculdade de medicina, o mesmo processo que viveu Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, com o Hospital do Câncer de Barretos, e hoje Lagarto começa a experimentar o começo dessa nova história”.

O último a falar, foi o presidente do Hospital de Amor de Barretos, Henrique Prata, que se mostrou surpreso com a grandiosidade do evento e disse que em nenhum outro lugar viu tanto interesse das autoridade, da imprensa e da população para a inauguração de uma filial do Hospital de Amor.

“Estou morrendo de orgulho pela obra, pela bancada sergipana, pela prefeita. Aqui vamos tratar pobres, ricos e nenhuma capital vai ter a qualidade dos serviços que serão encontrados aqui. Daqui a dois anos vamos inaugurar o atendimento ambulatórial e daqui a três anos a obra completa, com posto de gasolina, supermercado, local para a construção de casas. Lagarto tem que se orgulhar de ser aqui a maior filial do Hospital de Barretos”, afirmou o presidente do HA.