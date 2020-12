Nos últimos dias, o ônibus de propriedade de Jorge Turismo, da Colônia 13, zona rural de Lagarto, acabou colidindo no fundo de um caminhão e deixando três pessoas feridas na BR-251, em Salinas, no estado de Minas Gerais. Na ocasião, o veículo transportava 22 passageiros de São Paulo para Sergipe.

Desse total, duas pessoas, de 22 e 56 anos, tiveram lesões leves e foram socorridas pelos bombeiros. Já a terceira vítima, de 35 anos, sofreu uma fratura no fêmur e foi atendida pelo SAMU. Os feridos foram encaminhados para o Hospital Municipal de Salinas.

Já o veículo ficou com a sua dianteira completamente danificada. Diante disso, motoristas de Lagarto foram até Minas Gerais, onde desencadearam uma campanha visando angariar fundos para recuperar a ferramenta de trabalho do Jorge. O conhecido Marcos Turismo, por exemplo disponibilizou a sua conta bancária para as doações. Confira o vídeo que ele divulgou nas redes sociais.