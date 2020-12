O Lojão Fasouto está com vagas abertas para a contratação de estagiários do Curso de Engenharia de Produção. Para se candidatar a vaga, o interessado deve possuir domínio avançado do Excel.

A Fasouto possui unidades nos municípios de Aracaju, Estância, Lagarto, Tobias Barreto e Nossa Senhora do Socorro. Por isso, os interessados devem enviar os seus currículos para o email: 𝘀𝗲𝗹𝗲𝗰𝗮𝗼.𝗿𝗵@𝗳𝗮𝘀𝗼𝘂𝘁𝗼.𝗰𝗼𝗺.𝗯𝗿 com o título 𝗘𝘀𝘁𝗮𝗴𝗶𝗮́𝗿𝗶𝗼.