– desenvolvido pelos lagartenses e CEOs da marca, Iuri Magno e Iuri Batista – ficou em 1º lugar na categoria ‘Mobilidade e Serviços’ do maior programa de aceleração de startups da América Latina, o InovAtiva Brasil, no ciclo de 2020.2. A iniciativa abrange e conecta as comunidades de todo o ecossistema de empreendedorismo, a fim de formar uma rede de apoio e mentoria para criar um ambiente favorável ao desenvolvimento de negócios inovadores.

”Foram 4 meses de aprendizado. Fica aqui meu agradecimento a todos que fazem o InovAtiva Brasil. Quero agradecer também ao time da Ayo! É dividindo nosso sonho que iremos nos tornar a maior plataforma de conexão entre regiões do Brasil e quem sabe do mundo. A nossa jornada está só começando, vamos conectar pessoas entre regiões!”, garantiram. Ressalte-se que o aplicativo, lançado no dia 10 de fevereiro de 2020, simplifica a maneira de agendar suas viagens entre cidades, percursos intermunicipais e já está disponível para download na Play Store e no App Store.

aqui] você já pode agendar viagens nos seguintes trechos Lagarto-Aracaju; Estância-Aracaju; Itabaiana-Aracaju e de Aracaju para essas cidades, sendo possível também enviar/receber encomendas. Tudo isso com muita praticidade, através de uma interface intuitiva e fácil de utilizar. Nela, você informa a origem da viagem e o destino pretendido, seleciona o taxista pela foto, nome e horários das viagens; identifica, também, os dados do veículo, como modelo do carro.

Além disso, no aplicativo ainda existe a possibilidade de conversar com o taxista a respeito dos detalhes da viagem via chat, dentro do próprio aplicativo. Assim, está assegurada a sua segurança e a do taxista. E para os mais organizados, você pode agendar sua viagem com até 07 dias de antecedência! Já na hora de pagar pela viagem, você, passageiro, poderá fazê-lo com Cartão de Crédito, direto no aplicativo ou em dinheiro ao motorista.

Vale lembrar que a plataforma Ayo foi desenvolvida por programadores lagartenses, que ao longo dos anos, na condição de passageiros, conviveram com a dificuldade para encontrar vagas em determinados horários. Os programadores tiveram o cuidado de apenas cadastrar profissionais autorizados a trabalhar nos percursos citados. Com o aplicativo, a classe passa a contar com uma tecnologia mais dinâmica e eficiente.