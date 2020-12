Segundo ela, as solicitações deverão ser realizadas no Departamento de Recursos Humanos na Secretaria Municipal de Educação, via preenchimento de um formulário, e com as cópias dos seguintes documentos: portaria de lotação, RG, CPF e último contracheque do servidor.

“Para o deferimento da remoção, uma série de critérios serão levados em conta: como disponibilidade da vaga na unidade escolar e não possuir mais de três faltas injustificadas, advertência ou qualquer outra penalidade disciplinar no ano de 2019”, explicou o Município.