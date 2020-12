No próximo sábado, 26, a Prefeitura Municipal de Riachão do Dantas, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, realizará o sorteio de 50 máquinas forrageiras recebidas pelo Município através da emenda do deputado federal Valdevan Noventa.

O evento está marcado para iniciar às 09h, no Ginásio de Esportes Governador Marcelo Deda. Por conta da pandemia, a iniciativa – que tem o objetivo de valorizar, fortalecer e incentivar o homem do campo – será transmitida pela página da Prefeitura de Riachão do Dantas no Facebook.