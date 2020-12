O governador Belivaldo Chagas anunciou na manhã desta terça-feira (22), durante visita técnica ao prédio onde funcionou a Maternidade Hildete Falcão Batista, que o local será transformado em Hospital da Criança de Sergipe, um equipamento fundamental para atenção à saúde pediátrica com mais espaço e maior resolutividade.

O prédio passou por uma ampla reforma, com investimento de R$ 5,4 milhões, e agora conta com uma moderna estrutura para receber os equipamentos necessários para atender este público-alvo.

A visita, que teve o intuito de alinhar as estratégias para um melhor atendimento na pediatria, foi acompanhada pela secretária de Estado da Saúde, Mércia Feitosa, da superintendente executiva da SES, Adriana Menezes, da diretora de Atenção Especializada e de Urgência, Lucia Santos, do superintendente do Hospital de Urgências Governador João Alves Filho (Huse) Walter Pinheiro, e da coordenadora da Pediatria, Chistianne Souza Barreto.

“Estamos traçando um planejamento para instalação de um hospital pediátrico de baixa e média complexidade no prédio, que teve sua reforma concluída e já está iniciando as adaptações estruturais para receber os equipamentos e os profissionais. A nova unidade, que funcionará de ‘porta aberta’, vai desafogar a demanda do Hospital de Urgências João Alves Filho, melhorando o atendimento de casos de urgência e emergência pediátricas de todo o estado”, informou o governador Belivaldo Chagas.

Mércia Feitosa avaliou positivamente a estrutura física, tanto pela capacidade de atendimento, quanto pela qualidade da assistência. “O hospital vem fortalecer ainda mais a pediatria. Estamos nas tratativas para entregar à população uma unidade de qualidade e adequada, que atenda a demanda que surgir”, disse.

Para a coordenadora da Pediatria do Huse, Chistianne Souza Barreto, o Hospital da Criança ampliará a oferta de leitos, favorecendo uma linha de cuidados qualificados. “Vem para agregar, melhorar o atendimento e a assistência. Essa nova unidade vem para desafogar e prestar uma melhor assistência para essas crianças, evitando assim riscos maiores”, explicou.

“Eu acredito que seja uma forma de ampliar o serviço de pediatria não somente do ponto de vista estrutural, como também do atendimento. Em contrapartida, vamos desenvolver no Huse a alta complexidade e transformá-lo na atividade no qual ele foi feito. Dessa forma, desafogaria e criaria uma nova possibilidade para os pacientes pediátricos. É uma realidade próxima, toda equipe está motivada para esse ambiente novo, com novas possibilidades para a saúde”, enfatizou o superintendente do Huse, Walter Pinheiro.