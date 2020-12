Nesta quarta-feira, 23, foi realizada no povoado Urubutinga, em Lagarto, a solenidade de colocação da pedra fundamental do Hospital de Amor de Lagarto. O evento foi realizado no canteiro de obras da unidade hospitalar e contou com a presença de diversas autoridades.

O deputado federal Gustinho Ribeiro foi um dos entusiastas do projeto e teve a iniciativa de buscar a direção do Hospital de Amor para instalação da unidade em Lagarto. “Essa será uma obra gigantesca que fortalecerá a economia da nossa região e em todo estado de Sergipe”, afirmou.

“Eu fico muito feliz enquanto deputado federal, ao lado de toda a bancada e da Prefeitura de Lagarto ver esse projeto sair do papel. Nosso trabalho de articulação garantiu que esse projeto desse o primeiro passo, sendo a obra mais importante das últimas décadas para o nosso Estado”, afirmou Gustinho Ribeiro.

A Prefeitura de Lagarto foi a responsável pela doação do terreno, no valor de R$ 2 milhões, exercendo um papel fundamental para a concretização da obra que transformará o município em um grande polo de tratamento no Nordeste.

A unidade oncológica será referência nacional no estudo, pesquisa, prevenção e tratamento contra o câncer. Além disso, a obra conta com o investimento de mais de R$ 150 milhões e a expectativa de que circule na Economia de Lagarto cerca de R$ 10 milhões mensais após a unidade ser inaugurada.

O diretor-presidente do Hospital de Amor de Barretos, Henrique Prata, se encheu de orgulho ao falar sobre a união e mobilização que foi feita para a construção da unidade oncológica.

“É grande a felicidade ver tudo se tornando realidade. Estou morrendo de orgulho pela obra, pela união da bancada sergipana, pela prefeita. É uma obra humanista com o coração sergipano e Lagarto tem que se orgulhar muito de ser aqui a maior filial do Hospital de Amor”, disse.