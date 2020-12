A Prefeitura de Lagarto anunciou que irá construir um Centro de Equoterapia no município. A ideia é que o espaço sirva de modelo para todo o nordeste, com o desenvolvimento de ações que melhorem a vida das pessoas com deficiência ou que são portadoras de necessidades especiais.

Para a gestão municipal, a obra será mais uma inovação nos serviços proporcionados pela administração da prefeita Hilda Ribeiro (Solidariedade) à população lagartense. “O trabalho que será desenvolvido no Centro de Equoterapia de Lagarto será feito em prol da reabilitação física e mental dos pacientes do Município que terão direito a utilizar o espaço”, destacou.

Já o secretário Municipal do Planejamento, Adriel Alcântara, informou que os estudos para a realização da obra serão iniciados em janeiro de 2021. A partir daí, será decidido o local em que será erguido o Centro Municipal de Equoterapia.

Vale lembrar que, para melhorar a vida dos portadores de necessidades especiais, as atividades de Equoterapia utilizam o cavalo como um método de tratamento terapêutico dentro de uma abordagem interdisciplinar nas áreas de saúde, educação e equitação. Como resultado, a metodologia tem conseguido apresentar grandes resultados junto a população que deste serviço necessita.

Lagarto: Polo sergipano da saúde

Com o anúncio do investimento, o município de Lagarto tende a se firmar enquanto um polo sergipano em saúde. Uma vez que a cidade já conta com um Hospital Universitário e um campus da Universidade Federal de Sergipe voltado ao segmento. Tudo isso, sem contar o por aqui está sendo instalado o único e maior complexo oncológico do conhecido Hospital do Câncer de Barretos ou Hospital de Amor de Barretos.