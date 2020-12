Depois do atacante Muller Fernandes e do lateral direito Guilherme Lucena, na última quinta-feira, 24, o Lagarto Futebol Clube anunciou a contratação de dois atletas sergipanos: tratam-se do atacante Tiquinho e do lateral direito Rhuan.

O atacante Tiquinho tem 27 anos e despontou no Amadense, clube de sua terra natal, Tobias Barreto. Também atuou por duas temporadas no Confiança e estava no Frei Paulistano desde 2019, onde foi campeão Sergipano.

Já o lateral-direito Rhuan tem 29 anos e muita experiência no futebol sergipano, com passagens de destaque pelo Amadense, Frei Paulistano e Sergipe, onde foi campeão estadual em 2018.

Todas as contratações anunciadas passam pelo crivo do técnico Betinho.