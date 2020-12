A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) informou que as contas de luz ficarão mais baratas a partir de janeiro de 2021. Isso porque, a bandeira tarifária, atualmente vermelha, será amarela no mês que vem.

Sendo assim, o custo da energia elétrica vai ficar em R$ 1,343 a cada 100kwh. Hoje, como a bandeira vermelha — que corresponde à maior tarifa extra praticada pelo órgão regulador — está em vigor, o custo da conta de luz está em R$ 6,243 para cada 100 quilowatts-hora consumidos.

A mudança na bandeira tarifária se deve ao fato de que estão previstas chuvas nas regiões onde estão localizados os principais reservatórios de água que contribuem para a geração de energia do SIN (Sistema Interligado Nacional).

“A previsão hidrológica para janeiro do ano que vem sinaliza elevação das vazões afluentes aos principais reservatórios do SIN, cenário que levou ao incremento no patamar da produção hidrelétrica, com a consequente redução nos custos relacionados ao risco hidrológico (GSF), e no preço da energia (PLD) em relação ao mês passado”, afirma a Aneel.