Na manhã da última quarta-feira, 23, a Prefeitura de Lagarto, através da Secretaria de Saúde, levou até os pacientes do Melhor em Casa, homenagens de natal.

A equipe do programa Melhor Em Casa, atua diariamente na reabilitação de pacientes acamados ou que possuem dificuldades de locomoção, realizando o tratamento a domicílio, com todo conforto e segurança do lar.

Formado por profissionais capacitados, o programa atende diariamente diversos pacientes, com atendimento médico, de enfermagem, fisioterapeutas, psicólogos e assistentes sociais.

A equipe de profissionais esteve visitando pacientes e levando canções de natal, orações, agradecimentos, além da doação de cestas básicas para algumas famílias. Uma manhã de muita emoção e sorrisos, para pacientes, familiares e cuidadores, que transmitem a gratidão pelo apoio e dedicação que têm recebido do programa.