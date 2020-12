O Conselho Regional de Serviço Social 18ª Região (CRESS Sergipe) está com edital aberto para a realização do concurso público para provimento de vagas em cargos de nível médio e superior, além de formação de cadastro de reserva para o quadro de pessoal do Regional. O certame prevê 29 vagas (4 efetivas e 25 de cadastro reserva).

O concurso será realizado pela Instituição Quadrix, com edital divulgado através do site: http://www.quadrix.org.br. As vagas e cadastros reservas disponíveis são para o cargo de nível médio: Assistente Administrativo (duas vagas efetivas e nove de cadastro reserva), além dos cargos de nível superior: Assistente Social – Agente Fiscal (seis vagas para cadastro reserva); Coordenador Geral (uma vaga e cinco cadastro reserva); e Diretor Técnico (uma vaga e cinco cadastro reserva).

Todas as vagas serão lotadas para a sede do CRESS Sergipe em Aracaju, com carga horária de 30h e salário de R$ 1.629,31 para nível médio e R$ 2.900 para nível superior, acrescidos de auxílio-transporte e auxílio-saúde para ambos os cargos.

As inscrições, de R$ 48 e R$ 55, poderão ser feitas exclusivamente via internet, no endereço eletrônico http://www.quadrix.org.br, até o dia 08 de fevereiro de 2021. A data prevista para realização das provas será no dia 14 de março de 2021, no turno da tarde e terá duração de 3 horas e 30 minutos.

Os candidatos serão avaliados por meio de uma prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, composta de 120 (cento e vinte) itens e valendo 120 pontos.