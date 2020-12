A Prefeitura Municipal de Riachão do Dantas realizou, no último sábado, 26, o sorteio público de 50 forrageiras, utilizadas para para cortar e triturar forragens, moer sementes e cascas de cereais, milho debulhado, cana-de-açúcar, ramas de mandioca, capim, entre outros.

Os equipamentos foram adquiridos por meio de uma emenda destinada pelo deputado federal Valdevan Noventa e agora vai beneficiar a produção diária dos produtores rurais de Riachão do Dantas.

A ação mostra o compromisso da prefeita Simone Andrade (PSD) com os homens e mulheres do campo do município, já que no mês de novembro, durante a campanha eleitoral, ela garantiu que entre suas prioridades estaria um olhar diferenciado para os produtores rurais de Riachão do Dantas.