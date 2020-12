O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, testou positivo para o novo coronavírus, segundo uma nota divulgada por sua assessoria neste domingo, 27, e por isso, vai ficar em isolamento no palácio do Jaburu.

Entre os membros do alto escalão do Governo Federal, Mourão era o único que ainda não havia contraído a Covid-19. O presidente Jair Bolsonaro foi diagnosticado com a doença em julho deste ano e três semanas depois foi declarado oficialmente curado.

Confira na íntegra a nota divulgada pela assessoria do vice-presidente:

Na tarde de hoje, domingo, 27 de dezembro, foi confirmado o teste positivo para Covid-19 do vice-presidente da República, Hamilton Mourão, que permanecerá em isolamento na residência oficial do Jaburu.