A partir desta quinta-feira (24/12), a Federação Sergipana de Futebol (FSF) entra no período de recesso, retomando as atividades administrativas no dia quatro de janeiro de 2021. A entidade informa que neste período o Departamento de Registros estará funcionando em regime de plantão. A coordenadora da seção, Edileuza Nascimento segue trabalho em home office.

Em 2021, o expediente da entidade sergipana segue o mesmo padrão deste ano, das 12 horas até às 18 horas. Devido a Pandemia de Coronavírus, a FSF, em 2020, promoveu apenas duas competições, mesmo com os impactos da Covid-19, a entidade conseguiu manter o padrão de organização e qualidade nos eventos promovidos

gerando desenvolvimento no desporto sergipano e fomentando diversos seguimentos da sociedade.

As competições foram o Campeonato Sergipano da Série A1 e o Sergipano da Série A2. Para o próximo ano, a FSF já divulgou o calendário e vai realizar sete competições. A temporada terá início com o Sergipão da Série A1, e será finalizada com o Campeonato Sergipano SUB-15. Além disso, no mês de junho, a entidade irá realizar o Campeonato Sergipano SUB-20 da Série A2. Confira o calendário de 2021:

20 e 21/02 – Campeonato Sergipano da Série A1;

24/04 – Campeonato Sergipano da Série A1/SUB-20;

15/05 – Campeonato Sergipano Feminino;

17/06 – Campeonato Sergipano da Série A2/SUB-20;

14/08 – Campeonato Sergipano SUB-17;

02/10 – Campeonato Sergipano da Série A2;

06/11 – Campeonato Sergipano SUB-15.

A primeira competição promovida será o Campeonato Sergipano da Série A1, que terá inicio nos dias 20 e 21 de fevereiro. Confira os confrontos da abertura:

1ª rodada:

20 ou 21 de fevereiro

(a definir: data, horário e local)

Confiança x Atlético Gloriense

Maruinense x Sergipe

Dorense x Itabaiana

Boca Júnior x FreiPaulistano

Lagarto x América de Pedrinhas