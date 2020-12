A Dona Maria das Dores, levou seu filho pela primeira vez para realizar o tratamento no Centro em Lagarto e diz que foi um grande alívio para ela, após tanto tempo de espera:

“Desde que meu filho tinha um mês de idade, estou em busca de tratamento para ele. Hoje, com cinco anos de idade, finalmente ele iniciou o tratamento aqui no CER III, com uma ótima equipe e só tenho a agradecer ao município de Lagarto e a toda atenção que recebemos.” Ressalta.

A técnica de Ponseti consiste em correção das deformidades de forma gradativa, com manipulações suaves e substituição de gesso a cada semana, por aproximadamente dois meses, de acordo com a resposta de cada paciente. Ao final do tatamento, a criança realizará uso prolongado de órtese para manter a correção, voltando a andar com os pés corrigidos e fazendo uso de calçados normais.