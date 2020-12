Após realizar uma visita a uma casa de repouso na cidade portuária de Antuérpia, na Bélgica, o Papai Noel foi acusado de contaminar 157 pessoas do local, sendo 121 residentes e 36 funcionários, além de causar a morte de 18 idosos do local.

De acordo com o jornal Daily Mail, o homem vestido de Papai Noel testou positivo para a Covid-19 três dias depois de visitar a casa de repouso.

Por isso, há duas semanas, fotos passaram a circular nas redes sociais, associando o surto que houve no local com a visita do “bom velhinho”. Ainda de acordo com o periódico, cinco dentre as 18 mortes aconteceram na véspera e no dia de Natal.

O prefeito da cidade classificou a casa de repouso como “totalmente irresponsável”.