O jornal espanhol destaca também que Diego Costa, agora com 32 anos, já recebeu diversas ofertas nos últimos meses e está avaliando a melhor opção para o seu futuro no futebol.

Durante sete temporadas vestindo a camisa colchonera, o atacante conquistou seis títulos no clube: um do Campeonato Espanhol (2013/14), um da Liga Europa (2017/18), três da Supercopa da Europa (2010, 2012 e 2018) e um da Copa do Rei (2012/13).