Para a próxima gestão, que terá início no dia 1º de janeiro de 2020, a prefeita de Lagarto, Hilda Ribeiro (Solidariedade), manterá Polyana Ribeiro, Magson Almeida e Valdiosmar Vieira no comando das secretarias municipais de Saúde, Educação e Desenvolvimento Social e do Trabalho, respectivamente.

A informação foi divulgada pelo jornalista Jozailto Lima, no site JL Política. Segundo ele, a composição de todo o secretariado da prefeita Hilda Ribeiro será definido ao longo desta semana. Uma vez que a prioridade é encerrar as contas, pagar o 13° e organizar a casa para a próxima gestão.