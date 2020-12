Em entrevista divulgada no site JL Política, no último final de semana, o deputado federal e líder do agrupamento político lagartense Bole-Bole, Gustinho Ribeiro (Solidariedade-SE), não descartou lançar a sua mãe, Áurea Ribeiro, para disputar um mandato de deputada estadual em 2022.

Segundo Gustinho, ainda é muito cedo para definir um nome para a disputa. No entanto, ele garantiu que o Bole-bole terá um candidato para representar Lagarto na Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe (Alese), a qual atualmente conta apenas com dois lagartenses: Ibrain Monteiro (PSC) e Goretti Reis (PSD).

“É natural e histórico que os grupos que atuam no município apresentem nomes para a Assembleia Legislativa e há décadas – acredito que desde o final da década de 50 -, Lagarto sempre ocupou cadeiras na Alese. Chegando em alguns momentos a ter três deputados estaduais.

“Então, com certeza, o nosso grupo apresentará um nome para o mandato de deputado estadual. Mas, ainda não definimos quem, porque está muito cedo para isso. Adianto que temos bons nomes para representar Lagarto e o povo de Sergipe na Alese pelo nosso bloco”, respondeu o deputado ao ser questionado sobre a pré-candidatura de Áurea Ribeiro.