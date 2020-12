De acordo com dados divulgados pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério da Economia (Caged-ME), Lagarto fechou o mês de novembro com saldo positivo na geração de empregos formais. Segundo a base de dados, ao registrar 239 admissões e 177 demissões, o município conseguiu gerar 62 novos postos de trabalho.

O saldo de novembro mostra que a economia lagartense está se recuperando da pandemia do novo coronavírus. Uma vez que entre os meses de março e junho, Lagarto registrou um saldo negativo de -3,68%, percentual esse que foi superado em +0,42% graças aos resultados obtidos entre os meses de julho e novembro (+4,1%), período em que o município passou a contratar mais do que demitir.

Com a recuperação do empregos perdidos durante o pico da pandemia do novo coronavírus, o Caged já aponta que o município possui um saldo positivo de 215 empregos gerados durante todo o ano de 2020. A plataforma ainda destaca que, atualmente, Lagarto possui 10.494 pessoas trabalhando com carteira assinada.