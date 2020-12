Buscando reabilitação na Série B do Campeonato Brasileiro após quatro derrotas seguidas, o Confiança encara nesta segunda-feira, 28, a equipe do Brasil-RS pela 31° rodada da competição.

O time azulino realizou treinos durante o final de semana visando o confronto com a equipe gaúcha. O Dragão informou que um atleta do clube testou positivo para a Covid-19 e está afastado do jogo.

Em 13° com 39 pontos, o Confiança precisa vencer para se reabilitar na tabela. O adversário soma 40 pontos, logo na 12° colocação. O jogo terá início às 17h, no estádio Bento de Freitas.