Na última segunda-feira, 28, a Prefeitura de Lagarto, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, apresentou seu Plano Municipal de Operacionalização da Vacinação contra o novo Coronavírus (Covid-19). Segundo o apresentado, o Município buscará imunizar a população lagartense em quatro fases.

Fase 1: Devem receber a vacina trabalhadores da área de saúde, idosos com mais de 75 anos e pessoas acima de 60 anos que vivem em instituições de longa permanência (asilos) também terão acesso.

Fase 2: Idosos de 60 a 74 anos em qualquer situação.

Fase 3: Indivíduos com condições de saúde que estão relacionadas a casos mais graves de Covid-19.

Fase 4: Professores, profissionais das forças de segurança e salvamento, funcionários do sistema prisional e a população privada de liberdade.

Para vacinar a população, a Prefeitura de Lagarto informou que já dispõe de oito salas de vacinação em Unidades de Saúde e que haverão oito pontos de apoio, geridos pelas Equipes de Saúde da Família, que serão instalados em diversos pontos do município seguindo um cronograma para cada localidade.

“Entre as principais propostas do Plano, estão: instituição de grupo de trabalho para coordenação de esforço, que terá a duração de até 90 dias e que pode ser prorrogado para o mesmo período; implantação do Centro de Imunização contra a Covid-19; realização de drive-thru para vacinação; 2 equipes itinerantes de vacinação e 2 pontos de vacinação com funcionamento até as 20h”, destacou a Prefeitura de Lagarto.

Vale lembrar que o Plano Municipal de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19 apresentado pela Prefeitura de Lagarto, além de seguir as diretrizes do Programa Nacional de Imunização (PNI), é o primeiro a ser anunciado por um município sergipano desde que as vacinas começaram a receber uma análise positiva da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

