O atacante lagartense naturalizado espanhol, Diego Costa, rescindiu seu contrato com o Atlético de Madrid nesta terça-feira, 29. Seu vínculo com o time colchonero iria até o dia 30 de junho de 2021.

Segundo informações divulgadas pelo jornal “As” da Espanha, o atleta pediu a rescisão do contrato por motivos pessoais há alguns dias. Em suas redes sociais, o Atlético de Madrid desejou sorte para o jogador na próxima etapa de sua carreira profissional.

Em 215 jogos pelo time espanhol, em três passagens diferentes, Diego Costa marcou 84 gols e conquistou seis títulos: um do Campeonato Espanhol (2013/14), um da Liga Europa (2017/18), três da Supercopa da Europa (2010, 2012 e 2018) e um da Copa do Rei (2012/13). Nesta temporada, no entanto, o atacante entrou em campo apenas sete vezes, sendo duas como titular, e marcou dois gols.

De acordo com o “Marca”, outro jornal espanhol, o Atlético de Madrid impôs uma multa de € 15 milhões, equivalente a R$ 96,3 milhões na cotação atual, caso o jogador assine com algum outro clube que dispute a Liga dos Campeões ou o Campeonato Espanhol.