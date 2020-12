A adoção da modalidade de visitas virtuais pelo Hospital Universitário de Lagarto (HUL-UFS/Ebserh) nesta pandemia tem sido bem recepcionada por pacientes e acompanhantes da unidade hospitalar. A medida foi iniciada em junho deste ano e até agora já foram realizadas 423 visitas on-line, beneficiando cerca de 115 pacientes.

As vídeochamadas com uso de tablets são realizadas ao lado do leito dos pacientes em horários previamente agendados para garantir remotamente a participação e presença dos familiares. O contato é feito por assistentes sociais e psicólogos do hospital, ao mesmo tempo em que realizam acompanhamento psicossocial. Informações sobre o estado clínico também são passadas remotamente por profissionais médicos que estabelecem contato com as famílias.

A modalidade de comunicação é preconizada pelo Ministério da Saúde e Organização Mundial de Saúde (OMS) para reduzir o fluxo de pessoas e minimizar riscos de contaminação de usuários e colaboradores em hospitais. A iniciativa no HUL é da Unidade de Atenção Psicossocial (UAP) e integra um conjunto de estratégias de atenção psicossocial utilizada pelo HUL nesta pandemia.

“Essa iniciativa fez a diferença, porque a gente ficava ansioso em casa aguardando o momento de ver e conversar com ele; eu, minha mãe, meus irmãos, os netos, todos no sofá”, destaca José Fredson, um dos filhos do seu José Pereira, 76, que foi tratado da infecção no HUL. “Inclusive cheguei a comentar sobre essa iniciativa onde trabalho e também faço questão de parabenizar o hospital e os profissionais envolvidos”, ressalta. “Para nós foi maravilhoso”, complementa.

Aparecida Rafaela, filha do seu José Rosalino, 77, que também recebeu atendimento no HUL, reforçou a importância da iniciativa por parte do hospital. “Foi muito bom porque a gente não tinha como ir no hospital por conta dessa situação da pandemia, mas pelo celular a gente via ele falando e interagindo”, observa. “E olhe que ele nunca tinha feito ou participado de uma chamada de vídeo, mas a gente percebia pelo semblante que ele estava feliz, que estava sendo bem cuidado”, diz. Até hoje ele fala do atendimento, dos profissionais, de como as meninas lá no hospital tratavam ele; vocês estão de parabéns!”, enfatiza.

Estratégia terapêutica e de humanização

Para Aline Alves, chefe da Unidade de Atenção Psicossocial, as visitas virtuais são hoje uma estratégia integrante do Projeto Terapêutico dos pacientes da unidade hospitalar. “Permite que os laços familiares sejam mantidos, fortalece a identidade e autoestima dos pacientes e minimiza o desconforto dos familiares por conta do internamento”, observa. “Aqui no hospital tivemos que nos reinventar e conformar estratégias de atenção psicossocial, e a visita virtual é uma dessas medidas emergenciais adotadas”, diz.

“Os benefícios da visita virtual são evidentes, vão desde a melhora de condições emocionais do paciente, com impactos positivos na resposta dele ao tratamento, ao aumento da confiança na equipe assistencial e sentimento de acolhimento, o que contribui para um enfrentamento mais saudável tanto da família quanto do paciente deste momento crítico que é a internação”, destaca por sua vez Danielle Alves, Psicóloga de referência da Unidade de Doenças Respiratórias do HUL. “A visita virtual, na verdade, é a culminância de toda uma estratégia de humanização adotada, sendo fundamental para a manutenção dos vínculos afetivos”, finaliza.