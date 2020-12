Em virtude da chegada do réveillon, o presidente da Câmara dos Dirigentes Lojistas de Lagarto, Charles Brício, informou que as lojas que integram o centro do município funcionarão normalmente no dia 31 de dezembro e que as atividades serão suspensas apenas no dia 1º de janeiro de 2021.

Sendo assim, no próximo sábado, 02 de janeiro de 2021, os lojistas do município de Lagarto abrirão os seus estabelecimentos comerciais normalmente. A medida é resultado do desempenho do comércio local nos últimos 364 dias de pandemia do novo coronavírus.

“Por conta da pandemia, 2020 foi um ano desafiador e acabou causando muitos prejuízos. Então nós, enquanto lojistas, não estamos em condições para nos dar ao luxo de retomar as atividades na segunda-feira, 04 de janeiro. Mas é claro que cada lojista poderá decidir se irá abrir no sábado ou não”, comentou o presidente do CDL.