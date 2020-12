O Departamento de Trânsito e Transportes Urbanos de Lagarto (DTTU) liberou o estacionamento ao lado dos canteiros centrais do Mercado Municipal José Corrêa Sobrinho.

Com isso, o 1º e 3º canteiros ficaram destinados ao estacionamento de automóveis, enquanto o segundo ficou permitido somente para as motocicletas. Entretanto, por ser mais estreita, a medida não vale para a via em frente ao Supermercado Couto.

Novas vagas de estacionamento no centro de Lagarto 1 de 3

A mudança entrou em vigor na última terça-feira, 29, e tem o objetivo de melhorar a mobilidade dos feirantes e consumidores. Por isso, a DTTU salienta que “Os condutores deverão atentar a sinalização horizontal”.