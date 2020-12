Um homem, identificado como William Laser, morreu na última terça-feira, 29, em Poço Verde, após ser atingido por um coice de cavalo.

Informações dão conta de que o golpe do animal teria atingido as partes íntimas da vítima, que foi levada para o hospital do município, onde os médicos constataram que a pancada teria rompido a veia femoral do jovem.

Segundo sites de notícias da região, William teve esperar por uma UTI Móvel de Samu das 17h às 20h, mas acabou sofrendo uma parada cardiorrespiratória e morreu. Informações dão conta ainda de que a vítima era apaixonada por cavalos e admirador da vaquejada.

Com informações do site Simão Dias Como eu Vejo.