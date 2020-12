Depois de torcedores receberem os jogadores do Confiança com xingamentos e ameaças, na tarde da última terça-feira, 29, no Aeroporto Internacional Santa Maria, em Aracaju, após a quinta derrota consecutiva da equipe na série B, a Federação Sergipana de Futebol (FSF) decidiu se manifestar por meio de uma nota.

No texto, a instituição repudia a ação dos torcedores a firma que seu departamento jurídico já foi acionado para acompanhar o caso. Confira abaixo a nota na íntegra:

A Federação Sergipana de Futebol (FSF) manifesta veemente repúdio às atitudes agressivas e antidesportivas de vândalos disfarçados de torcedores da Associação Desportiva Confiança (ADC) que agrediram fisicamente o atacante Ari Moura e verbalmente os demais jogadores, membros da comissão técnica e diretoria do clube sergipano.

O fato ocorreu na tarde desta terça-feira (29/12), em Aracaju, nas dependências do Aeroporto Santa Maria. A entidade abomina em todos os sentidos atitudes de violência no futebol e lamenta que delinquentes façam uso da camisa de um clube ou de torcida para praticar tais atos de desrespeito aos profissionais que estão disputando e representando, o Confiança no Campeonato Brasileiroda Série da B.

O Departamento Jurídico da FSF, já foi acionado para acompanhar o caso que envolve um clube filiado. A entidade também irá protocolar uma denúncia no Ministério Público de Sergipe contra a injusta violência cometida nesta tarde. O futebol clama por justiça e que os responsáveis sejam identificados e punidos no rigor da lei.