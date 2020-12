Um levantamento feito pelo Portal Lagartense indica que ao longo do ano vindouro de 2021, Lagarto terá 14 feriados que serão celebrados em dias úteis. Os dados foram colhidos com base no Decreto Estadual de 29 de dezembro de 2020 e a singela lista de feriados municipais.

Sendo assim, entre os feriados que cairão em dias úteis estão: Carnaval (15 a 17 de fevereiro), Paixão de Cristo (01 a 02 de abril), Aniversário de Lagarto (20 de abril), São João (24 de junho), Aniversário de Sergipe (08 de julho), Independência do Brasil (7 de setembro) e o Dia da Padroeira de Lagarto (8 de setembro).

Além desses, também serão celebrados em dias úteis o Dia de Nossa Senhora Aparecida (12 de outubro), Finados (02 de novembro), Proclamação da República (15 de novembro). Enquanto a Páscoa, o Dia do Trabalho, o Dia dos Namorados, o Dia dos Pais e o Dia da Consciência Negra serão comemorados nos finais de semana.