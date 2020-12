Nesta sexta-feira, 1º de janeiro, os candidatos eleitos no último dia 15 de novembro pelo voto popular tomarão posse nos seus respectivos cargos: prefeito, vice-prefeito e vereador. As solenidades, no entanto, ocorrerão de acordo com o definido em cada município.

Em Lagarto, por exemplo, a prefeita reeleita Hilda Ribeiro, o vice-prefeito eleito Fábio Frank e os 17 vereadores serão empossados às 09h, no Plenário José Justiniano Ramos, da Câmara Municipal de Vereadores de Lagarto. Após o ato e já no final do dia, haverá uma solenidade no Paço Municipal.

Por conta da pandemia do novo coronavírus, a prefeita de Lagarto convidou os munícipes para acompanhar as solenidades pela internet. A medida foi seguida pelos demais prefeitos da região centro-sul de Sergipe. Confira os convites emitidos por cada eleito.