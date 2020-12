No próximo dia 1º de janeiro de 2021, uma das disputas mais difíceis e mais aguardadas pela política lagartense após o pleito do último dia 15 de novembro será realizada: a eleição da nova mesa diretora da Câmara Municipal de Vereadores de Lagarto.

Segundo o apurado com exclusividade pelo Portal Lagartense junto a Secretaria daquela casa, haverá um confronto direto entre Bole-Bole e Saramandaia. No entanto, a chapa de situação será liderada por um vereador eleito pelo grupo Saramandaia e a oposição por um eleito pelo grupo do ex-prefeito José Valmir Monteiro (PSC).

Cargo Chapa de situação Chapa de oposição Presidente Gilberto da Farinha (DEM) Amilton Fontes (PSC) Vice-presidente Sandro do Boeiro (SD) Washington da Mariquita (MDB) 1° Secretário Rubinho do Tanque (SD) Vilânio do 13 (PSC) 2º Secretário Belizário (PDT) Alex Dentinho (MDB)

Ainda conforme o apurado, o prazo final para mudar ou cadastrar uma nova chapa findou nesta quarta-feira, 30. Uma vez que não haverá expediente na Câmara Municipal de Lagarto nesta quinta-feira, 31. Para ser eleita, a nova mesa diretora terá que obter a maioria simples dos votos dos 17 vereadores.

Além disso, por ser o mais velho naquela Casa, o vereador reeleito Washington da Mariquita será responsável por dar a posse aos seus colegas, enquanto caberá a nova mesa diretora empossar a prefeita Hilda Ribeiro e o vice Fábio Frank, ambos do Solidariedade.

Polêmica

Para a eleição da mesa diretora, o vereador Gordinho da Laranja (SD), aliado da prefeita Hilda Ribeiro, protocolou uma terceira chapa tendo a vereadora Marta da Dengue como presidente. No entanto, a mesma encaminhou um ofício à Casa informando que não reconhecia aquela chapa. Diante disso, o registro da mesma foi indeferido.