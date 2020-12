A Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc) comunica que os candidatos habilitados e classificados na 9ª convocação do Processo Seletivo de Professor de Educação Básica (edital 02/2019), 11ª convocação do Processo Seletivo de Merendeiro Escolar (edital nº 4/2018) e a 9ª convocação de Executor de Serviços Básicos (edital 03/2018) devem entregar a documentação até 11 de janeiro (professor) e 14 de janeiro de 2021 (executores e merendeiros), para fins de procedimento de contratação.

As listas dos aprovados estão disponíveis no portal da Seduc, podendo ser acessadas na seção ‘editais/seleções’. Os editais especificam que não é permitida a acumulação com outro cargo público, mesmo que este seja aposentado ou vinculado à esfera Municipal ou Federal. A ausência da entrega de quaisquer dos documentos abaixo listados, no prazo estipulado, implica a não comprovação dos requisitos mínimos exigidos no ato convocatório e consequente desclassificação do candidato habilitado, bem como a perda dos direitos decorrentes. Outras observações podem ser obtidas também no edital.

A técnica da Divisão de Recrutamento e Seleção do Departamento de Recursos Humanos da Seduc (Dires/DRH), Amanda Carvalho, informa que, além da contratação de profissionais da merenda escolar e professores, outro edital contempla ainda o recrutamento de executores de serviços básicos. Os profissionais atuarão nas escolas da rede estadual distribuídas em todas as diretorias regionais de educação (DREs).

Documentos a serem entregues

Os documentos deverão ser entregues via e-mail: documentos.pss@seduc.se.gov.br (professor), documentospss.executor@seduc.se.gov.br e documentospss.merendeiro@seduc.se.gov.br.

Os documentos originais devem ser enviados em arquivo único e em formato PDF na seguinte ordem: uma fotografia 3×4; fotocópias do RG (Carteira de Identidade), CPF, Título de Eleitor; Extrato do PIS/PASEP (pode ser solicitado nas agências do Banco do Brasil ou Caixa); Conta Corrente no BANESE (Caso não tenha, solicitar previamente no setor de concursos); comprovante de residência (com CEP válido); Certificado de Reservista ou Alistamento Militar (para o sexo masculino); Certificado de Escolaridade, em conformidade com a exigência do cargo; Certidão de Antecedentes Criminais (Residentes em Sergipe retirar pelo site www.ssp.se.gov.br); Certidão de Crimes Eleitorais (Residentes em Sergipe: www.tre-se.jus.br); Certidão de Quitação da Justiça Eleitoral (Residentes em Sergipe: www.tre-se.jus.br); Certidão Negativa Penal Estadual (Residentes em Sergipe www.tjse.jus.br); Certidão Negativa Criminal Federal (https://consulta2.jfse.jus.br/certidaonegativa/emissaocertidao.aspx).