Nesta sexta-feira, 1º de janeiro de 2020, por 09 votos a 07, o vereador Amilton Fontes (PSC) derrotou Gilberto da Farinha (DEM) e foi eleito presidente da Câmara Municipal de Lagarto. Uma abstenção foi registrada e entristeceu a base situacionista que esperava obter, ao menos, oito votos.

Com isso, a nova mesa diretora na Câmara de Lagarto terá a seguinte composição: Amilton Fontes (Presidente), Washington da Mariquita (Vice-presidente), Vilanio do 13 (1º secretário) e Alex Dentinho (2º secretário). Eles comandarão os trabalhos legislativos no biênio 2021/2022.

“Mais uma vez a oposição em Lagarto elege a mesa diretora. Agora vamos trabalhar em prol da nossa cidade, porque queremos o bem dela”, declarou o novo vice-presidente do parlamento local, o vereador Washington da Mariquita.

Antes de obter a derrota na Câmara, a prefeito Hilda Ribeiro e o deputado federal Gustinho Ribeiro, ambos do Solidariedade, afirmaram esperar que independente do resultado os poderes legislativo e executivo atuem conjuntamente em prol do desenvolvimento do município de Lagarto.

Já o vereador Gilberto da Farinha que trocou o Saramandaia pelo Bole-Bole, agradeceu ao casal Hilda e Gustinho pela confiança e disse que a abstenção ocorreu porque marcaram errado na cédula. “Espero que os eleitos façam uma Câmara transparente para todos que aqui estão e que ajudem a prefeita sem fazer perseguição, pois quem vai ganhar com isso é o município de Lagarto”, disse.