Pela terceira vez em quatro anos, a Câmara Municipal de Vereadores de Lagarto empossou Hilda Ribeiro (Solidariedade) no cargo de prefeita de Lagarto. Desta vez a solenidade ganhou uma beleza a mais, pois ela recebeu a posse como a primeira mulher eleita para o cargo maior da política lagartense.

Na Câmara de Vereadores, a prefeita Hilda Ribeiro e seu vice Fábio Frank prestaram o seguinte juramento: “Prometo cumprir a Constituição Federal, a Constituição Estadual e a Lei Orgânica Municipal; observar as leis, desempenhar o mandato que me foi confiado e trabalhar pelo progresso do município e pelo bem estar do seu povo”.

Ao Portal Lagartense, a prefeita Hilda reafirmou uma promessa feita no último dia 15 de novembro de 2020. “Todo lagartense pode esperar de sua prefeita Hilda Ribeiro muito trabalho com muita honestidade, respeito e carinho pelo povo, que é isso que venho fazendo desde que assumi o Município e que vou continuar, para trazer mais desenvolvimento e melhorias para a nossa gente”, reafirmou.

O vice-prefeito Fábio Frank, por sua vez, lembrou que já exerceu diversos cargos na Câmara Municipal e fez um convite para todos os 17 vereadores. “Vamos dialogar, porque tudo que Lagarto precisa é de uma Câmara pujante trabalhando com uma gestão pujante”, discursou. Como resultado, o presidente da Câmara, Amilton Fontes, tomou a palavra e disse: “Eu desci do palanque e estamos a disposição para ajudar a cidade”.

Já o deputado federal lagartense Gustinho Ribeiro (SD-SE) disse que a posse de Hilda representa um grande marco para Lagarto e para o seu agrupamento político. “Dia histórico pra Lagarto. É a primeira vez que uma mulher eleita toma posse como prefeita de Lagarto em uma eleição também histórica. É um momento de muita alegria, porque todos participaram desse processo que elegeu a prefeita Hilda.

Eu acho que é a primeira vez que o nosso grupo conseguiu a reeleição e agora com a prefeita Hilda reeleita, a sua posse tem uma marca muito forte. Agora vamos focar em trazer os grandes investimentos para Lagarto, para que a gente possa reorganizar nossa cidade. Então a população pode esperar muito trabalho, declarou o deputado federal que ressaltou a importância das bancadas na Câmara deixarem a política de lado. “Os palanques foram desarmados e a cidade precisará de cada um dos vereadores não para ficar brigando com a prefeitura, mas pra fiscalizar, legislar e colaborar com a prefeitura de Lagarto”, argumentou.

Na oportunidade, os vereadores da base aliada teceram elogios a gestora, enquanto os demais reafirmaram que estarão à disposição do Município para aprovar projetos que o desenvolvam. “Estamos aqui para fazer o nosso papel, vamos ter uma Câmara independente e dois poderes harmônicos entre si. Então parabéns e cuide bem da nossa cidade, porque quem a senhora irá agradar é o povo lagartense”, disse o vereador Josivaldo dos Brinquedos.

Já a única vereadora mulher presente na Câmara de Lagarto, Marta da Dengue, também parabenizou a gestora e fez um apelo a mesma. “A senhora andou por toda a cidade e viu as necessidades do nosso povo, então espero que a sua administração seja voltada para aqueles que mais precisam. E quero dizer que essa Câmara não quer atrapalhar a gestão, pois queremos uma administração que faça o melhor para Lagarto e sei que a senhora tem capacidade pra isso”, falou.