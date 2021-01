Nesta sexta-feira, 1º de janeiro de 2020, Simone de Dona Raimunda e Galego da Samba, ambos do PSD, foram empossados nos cargos de prefeita e vice-prefeito de Riachão do Dantas.

A solenidade teve início no final da tarde de hoje, na Câmara Municipal de Riachão do Dantas, onde Simone e Galego prometeram observar e cumprir as leis, além de trabalhar pelo progresso do Município e o bem de seu povo.

Após a solenidade, as autoridades seguiram para a Igreja Matriz da cidade e, em seguida, para a Prefeitura Municipal de Riachão do Dantas. De lá, a prefeita garantiu que fará uma gestão ética, transparente e humanizada.

“Temos o compromisso de fazer mais e melhor pelos riachãoenses, transformando a realidade do nosso município e proporcionando qualidade de vida, durante os próximos quatro anos!”, observou a prefeita reeleita Simone de Dona Raimunda.

