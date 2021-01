Um corpo foi encontrado no fundo do Conjunto Leonor Barreto Franco, na Colônia Treze, na manhã deste domingo, 3.

Informações dão conta de que o corpo é de um pedreiro que morava no povoado e só foi encontrado por causa do mau cheiro, indicando que o corpo já estava há alguns dias no local.

Ainda não há detalhes sobre a causa da morte e o crime já está sendo investigado pela polícia.