Segundo pesquisa Datafolha, 73% dos brasileiros querem que as eleições continuem sendo feitas com a utilização da urna eletrônica, enquanto 23% preferem o sistema do voto em papel e 4% não souberam responder.

O levantamento foi divulgado no último sábado, 2, e ouviu 2.016 adultos brasileiros, distribuídos por todas as regiões e estados do país. As entrevistas foram realizadas por telefone entre os dias 8 e 10 de dezembro de 2020. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

A pesquisa também procurou saber o nível de confiança dos brasileiros em relação a urna eletrônica. De acordo com o resultado do Datafolha, 33% dos brasileiros dissetam confiar muito no aparelho, enquanto 36% confiam pouco, 29% não confiam e 2% não souberam responder.