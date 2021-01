Dois afogamentos foram registrados em Sergipe durante o final de semana, segundo o Grupamento Marítimo do Corpo de Bombeiros de Sergipe.

Os dois afogamentos aconteceram no último sábado, 2, e um deles resultou na morte de um homem de 28 anos, cujo corpo foi encontrado na Praia do Saco, em Estância, na manhã do último domingo, 3.

O outro caso aconteceu na Praia da Atalaia Nova, no município de Barra dos Coqueiros, quando um jovem tentou ajudar uma pessoa que estava se afogando, mas acabou sendo arrastado pela correnteza.

As buscas de ambos os casos começaram no sábado, mas precisaram ser retomadas no domingo por causa da maré e dos riscos aos mergulhadores. Até o fechamento desta matéria, a vítima ainda não havia sido encontrada.

Com informações do G1 Sergipe