Com a proximidade do início do Campeonato Sergipano de 2021, o Lagarto Futebol Clube iniciou o ano com o anúncio da contratação do goleiro Fellipe Alisson. O atleta de 25 anos jogou a temporada 2020 no Vitória das Tabocas, de Pernambuco, e o Araucária, do Paraná.

Durante o anúncio, o Verdão destacou que “Fellipe foi formado nas categorias de base do Coritiba e tem passagens pelo Valério Doce, Prudentópolis, Maringá e Foz do Iguaçu”. Ele foi o primeiro defensor das traves anunciado pelo clube lagartense nesta pré-temporada.

Em 2021, o Lagarto FC disputa apenas o Campeonato Sergipano, competição em que buscará acesso a outras disputas nacionais. Até o momento, o Verdão já anunciou os atacantes Muller Fernandes e Tiquinho, os laterais Rhuan e Guilherme Lucena, e volante Diego Teles. A equipe será comandada pelo técnico Betinho.