Passado o ano de 2020, o Portal Lagartense entrevistou o presidente da Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL) de Lagarto, Charles Brício, para fazer um balanço do que foi o ano passado para os comerciantes locais e o que a categoria espera para os próximos 365 dias.

Diante disso, ele explicou que 2020 iniciou com grande expectativa para a retomada da economia brasileira, uma vez que de janeiro a março vários segmentos já apresentavam crescimento comparado ao mesmo período de 2019, até que chegou a pandemia da COVID-19 e as coisas começaram a ficar difíceis.

“Mas, a partir de abril, as coisas foram clareando com a tomada de várias medidas de enfrentamento a pandemia. Neste período, vários segmentos essenciais tiveram crescimento, enquanto que para os demais o ano de 2020 foi de muita dificuldade e de superação, porque os empreendedores de Lagarto foram muito determinados e, felizmente, conseguiram fechar o ano com a nossa economia em recuperação”, analisou.

Ele ainda lembrou que desde o início da pandemia, houve um estreitamento entre o comércio local e a Prefeitura de Lagarto, por meio da Secretaria Municipal da Indústria, Comércio e Turismo (Semict), o que permitiu – em sua ótica – o planejamento de ações que “contribuíssem para a manutenção dos empregos e a sobrevivência das empresas de Lagarto”.

Para o presidente do CDL Lagarto, entre as principais medidas tomadas pelo Município estiveram: a flexibilização para recebimento do crediário, a prorrogação do pagamento do IPTU, a criação dos protocolos de segurança de acordo com a Organização Mundial da Saúde, a contenção das aglomerações e a aprovação do REFIS Municipal “de grande importância para regularização dos impostos”.

E completou: “A aproximação do comércio com a Prefeitura de Lagarto, neste final de ano, fizeram os associados da Rua Dr. Laudelino Freire e a CDL Lagarto resgatarem o desejo de modernizar o centro comercial de nossa cidade. E em nossa 1ª reunião para debater a proposta de modernização, tivemos a presença do secretário Municipal da Indústria e Comercio e vários associados. Sendo assim, com esse diálogo, assim que concluirmos a proposta, a CDL Lagarto a encaminhará ao Município”.

O que esperar de 2021

Com a produção das vacinas por diversos laboratórios e a apresentação do Plano Municipal de Vacinação, previsto para iniciar após o recebimento das doses anti-COVID-19, Charles Brício foi claro e disse que, para 2021, os comerciantes locais esperam apenas que a vacina chegue o mais rápido possível em Sergipe. “Esperamos que o ano seja de estabilidade e recuperação”, completou.