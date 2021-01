O novo líder do Movimento Democrático Brasileiro (MDB) na Câmara dos Deputados, deputado federal Isnaldo Bulhões (MDB-AL), decidiu manter o colega lagartense Fábio Reis no cargo de vice-líder do partido naquela casa.

Procurado pelo Portal Lagartense, o deputado federal Fábio Reis disse que a sua manutenção na vice-liderança foi fruto de um processo conduzido pelo próprio líder eleito do partido. Diante disso, ele afirmou que a medida “Significou um gesto de confiança enorme”.

E completou: “Para 2021, o desafio segue sendo aconselhar com maestria a tomada de decisões do MDB na Câmara. Isnaldo é alguém por quem tenho grande apreço e com quem dialogo muito bem. Somos amigos e sei que ele coordenará a bancada com o mesmo empenho que Baleia Rossi, nosso presidente nacional da sigla”.

Vale lembrar que Fábio Reis chegou à vice-liderança do MDB por meio de uma decisão tomada pelo deputado federal Baleia Rossi, de São Paulo, que disputará o comando da Câmara dos Deputados contra o deputado federal Arthur Lira. Para a disputa, que deve contar com o empenho do ex-presidente Michel Temer, Rossi defende a bandeira de uma “Câmara livre”.